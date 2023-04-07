На Донеччині затримали російську агентку, яка скоригувала ворожий ракетний удар по школі

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю розгалуженої агентурної мережі ФСБ у прифронтових районах Донецької області. Нею виявилася мешканка Торецька, яка була завербована ворогом після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисниця збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони в районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька.

Крім того, вона передавала агресору координати місцевих шкіл і дитячих садочків.

"Саме за її "наводкою" рашисти здійснили ракетний удар по одному з навчальних закладів у серпні минулого року. Унаслідок російської повітряної атаки було зруйновано будівлю місцевої школи", - підкреслили в СБУ.

Там зауважують, що після ворожих обстрілів агентка виходила на місце події та фіксувала наслідки, про які потім "звітувала" російській спецслужбі.

"За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка прифронтового українського міста, яка була завербована ФСБ після початку повномасштабного вторгнення", - повідомляють в СБУ.

Під час виконання злочинних завдань зловмисниця передавала ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

У разі захоплення регіону ворог обіцяв своїй поплічниці "посаду" у лавах місцевої окупаційної адміністрації.

При обшуку за місцем проживання зловмисниці виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором, зокрема для передачі фото українських об’єктів.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - зазначають в СБУ.

Раніше СБУ затримала ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України. Зловмисник збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.