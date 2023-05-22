На Донеччині затримали ворожу інформаторку, яка "полювала" за українською ППО в районі Бахмута

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисниця збирала для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисниця намагалась встановити координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони українських захисників.

Співробітники СБУ затримали фігурантку під час виконання нею ворожого завдання. У неї виявлено мобільний телефон, який жінка використовувала для передачі агресору закритих відомостей.

"За даними слідства, ворожою інформаторкою є мешканка Олексіїво-Дружківки. Вона була активною користувачкою забороненої соцмережі "Одноклассники", в якій поширювала антиукраїнські дописи. Там на неї вийшов "зв’язковий" російської спецслужби, який у січні цього року запропонував долучитися до розвідувально-підривної діяльності проти України. Для збору розвідданих зловмисниця виходила на місцевість та приховано спостерігала за підрозділами українських військ", - повідомили в СБУ.

Там додали, що також жінка "в темну" використовувала своїх сусідів та знайомих, в яких розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони.

Отримані відомості надсилала окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень із зазначенням геолокацій українських об’єктів.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми", - зазначили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного поплічника агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився безробітний мешканець Слов’янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.