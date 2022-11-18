На двох гірничо-збагачувальних комбінатах одного з олігархів провели обшуки

Через факти умисного ухилення службовими особами двох підприємств від сплати податків на суму майже 10 млрд грн, проведено обшуки на 2 гірничо-збагачувальних комбінатах одного з олігархів

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Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, гірничо-збагачувальні комбінати здійснюють первинну переробку корисних копалин. Єдиним кінцевим бенефіціарним власником підприємств є один із найбагатших олігархів України.

"Службові особи одного з цих підприємств у 2018-2021 роках занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн, а іншого – на понад 2,7 млрд грн. Це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 10 млрд грн", - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

В ході розслідування у кримінальному провадженні правоохоронцями проведено обшуки в адміністративних та офісних будівлях цих підприємств.

Із залученням спеціалістів з мінералогії та хімії проведено огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Здійснено відібрання зразків руди та кінцевого продукту виробництва – залізного концентрату, для проведення комплексних експертиз.

Як пишуть ЗМІ, мова йде про підприємства олігарха Констянтина Жеваго.