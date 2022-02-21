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На границе с РФ конфисковали более тысячи ювелирных изделий (ФОТО, ВИДЕО)
Пограничники Сумского отряда в пункте пропуска “Бачевск” на границе с Российской Федерацией совместно с работниками таможни выявили ювелирные изделия, которые пытались ввезти в Украину без соответствующего оформления.
Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, в ходе проверки микроавтобуса Mercedes Sprinter, на котором въезжал в Украину гражданин Молдовы, в одной из сумок в багажнике были обнаружены 13 упаковок с ювелирными изделиями из металла желтого и белого цвета.
В пакетах находились кольца, серьги, подвески, колье и броши – всего 1 тысяча 218 изделий. Есть ли среди них изделия из драгметаллов, установит экспертиза.
В Госпогранслужбе добавили, что все незадекларированные ювелирные изделия, общий вес которых составил около 3 кг, были изъяты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в мае 2021 года Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи.
Обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, действовавший по заказу европейских клиентов.