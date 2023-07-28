На Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго за запитом України

У Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Він був спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн.

Про це 28 липня повідомила пресслужба ДБР, за запитом якого його і затримали.

ДБР зібрало та передало доказову базу, на основі якої суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Тепер готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Кіпру в Україну. За інформацією видання "Бабель" йдеться про Сергія Борисова.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 мільйонів доларів цієї фінансової установи. Також про підозру повідомили низці топменеджерів банку.У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук.

За запитом ДБР французькі правоохоронці 27 грудня затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. У січні він вийшов під заставу.

Наразі накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до АРМА.