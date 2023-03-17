На Кіровоградщині затримали російську агентку: передавала ворогу дані про локації підприємств українського оборонпрому

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у результаті контрдиверсійних заходів у Кіровоградській області. Зловмисниця передавала ворогу дані про військові та критичні об’єкти регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що фігуранткою є мешканка Олександрійського району, яку представники російської спецслужби дистанційно залучили до співпраці проти України.

За вказівкою агресора вона збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону.

Насамперед ворога цікавила інформація щодо підприємств, які виконують державні оборонні замовлення для потреб ЗСУ.

Отримані відомості зловмисниця мала передати месенджером через "зв’язкових", які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

"Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно затримали зрадницю під час здійснення нею фотофіксації одного з місцевих підприємств", - повідомляють в СБУ.

Під час затримання правоохоронці вилучили мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для фотографування об’єктів з прив’язкою до місцевості, а також для спілкування з агресором.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - зазначають в СБУ.

Там додають, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ викрила ще одного поплічника рашистів в Одеській області. Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони та стратегічно важливі об’єкти транспортної інфраструктури на території регіону.