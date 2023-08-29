На Київщині очільниця військової медкомісії "списала" півсотні ухилянтів за понад 10 млн грн хабарів

Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовиця діяла у складі злочинної групи, до якої входило щонайменше 5 осіб. Серед них – керівник відділення місцевого військкомату зі своїм підлеглим.

За хабарі фігуранти пропонували потенційним призовникам свою "допомогу" в ухиленні від військової служби на підставі фіктивних документів про "погане" здоров’я.

Вартість корупційної "послуги" становила до 7 тис. американських доларів з одного ухилянта.

"За наявними даними, посадовці "опрацювали" через злочинну схему більше 50 осіб, які хотіли ухилитися від призову і втекти за кордон. Таким чином організатори оборудки "заробили" понад 10 млн грн", - зауважили в СБУ.

Як повідомляють у відомстві, для пошуку клієнтів та передачі грошей зловмисники діяли з двома спільниками – колишнім військкоматівцем та його сином.

"При цьому сама очільниця військової медкомісії особисто підписувала довідки про непридатність до призову за станом здоров’я без фактичного проходження медогляду військовозобов’язаними. Потім на підставі фіктивних лікарських документів посадовці військкомату "списували" ухилянтів з військового обліку", - зазначили в СБУ.

Наразі очільниці військової медкомісії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Раніше за 332 статтею було кваліфіковано також злочинні дії начальника відділення військкомату і ще двох спільників.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна", - підкреслили в СБУ.

Раніше контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала у Вінниці масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. У результаті комплексних заходів затримано організатора оборудки – посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб.