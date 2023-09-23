На Київщині у посадовця ТЦК знайшли арсенал зброї

Київська обласна прокуратура та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері викрили посадовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів. Йому повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Чоловіка було затримано у порядку ст. 208 КПК України. Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але прокуратура з таким рішенням не згодні і готує апеляційну скаргу.

Повідомляється, що загалом слідчі провели у підозрюваного 22 обшуки: в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі.

Було вилучено автомати та, магазини до них, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

Наразі прокурори перевірять канали надходження зброї та шукають співучасників затриманого