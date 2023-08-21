На Київщині викрили групу осіб, які завезли в Україну наркотиків на майже 100 млн грн

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої на Київщині знешкоджено організоване злочинне угруповання, що займалося контрабандою іноземних прекурсорів для виготовлення "важких" психотропів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час оперативних заходів на території столичного регіону затримано 4-х ключових організаторів злочинної групи.

Задокументовано, що вони переправили зі Східної Азії в Україну 2 тонни прекурсорів для виготовлення особливо небезпечних психотропів, у тому числі PVP та мефедрону.

Вартість цієї партії заборонених речовин на чорному ринку становить майже 100 млн грн.

"Встановлено, що фігуранти переправляли прекурсори в Україну під виглядом іноземних будівельних сумішей через міжнародні поштові сервіси. Завезену "продукцію" зловмисники збували своїм "оптовим" покупцям, які контролювали нарколабораторії з виготовлення психотропів у різних регіонах нашої держави. У подальшому ділки продавали готовий товар через розгалужену мережу наркодилерів, а одержані "прибутки" розподіляли між собою", - підкреслили в СБУ.

Як встановило слідство, контрабандні прекурсори фігуранти складували у декількох гаражних приміщеннях на території Київської області.

"Для маскування злочинної діяльності "склади" були орендовані підставними особами, які формально не мали відношення до наркоугруповання. Для перевезення "товару" у межах області або під час його продажу клієнтам з інших регіонів зловмисники "в темну" використовували вантажних перевізників", - зауважили в СБУ.

Під час обшуків за місцями зберігання наркопродукції на Київщині виявлено оптові партії прекурсорів та обладнання для їх фасування.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів). Серед підозрюваних – митний брокер, який допомагав спільникам фальсифікувати митну документацію для прихованого ввезення "товару"", - повідомили в СБУ.

Там додали, що наразі всі вони під вартою. Крім того, вирішується питання щодо оголошення у міжнародний розшук п’ятого фігуранта, що переховується від правосуддя за кордоном.

"Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритого наркобізнесу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми", - зазначили в СБУ.

Раніше Служба безпеки нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення "товару" і майже 150 кг психотропної речовини – мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.