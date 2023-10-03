На Київщині викрили колаборантку, яка працювала на РФ під час окупації Херсона

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну чиновницю, яка добровільно пішла на співпрацю з РФ на період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисницею виявилась колишня завідувачка одного з місцевих відділів ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб".

"Після захоплення регіону вона однією з перших підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу в поширенні кремлівського режиму на захопленій території. За це у червні 2022 року її призначили очільницею "санепідемстанції" в окупованому на той час Бериславі", - зауважили в СБУ.

На цій "посаді" жінка змушувала своїх колишніх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови. У фейковому медзакладі вона обіцяла російські "зарплати" і лояльне ставлення з боку загарбників.

У разі незгоди – колаборантка погрожувала "заявляти" до каральних органів РФ як про учасників руху опору.

"Після звільнення регіону зловмисниця втекла до одного із селищ Білоцерківського району на Київщині, де намагалась "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя", - підкреслили в СБУ.

Однак, правоохоронці все одно встановили її місцезнаходження.

При обшуках у помешканні фігурантки виявлено комп’ютерну техніку і документацію, які підтверджують її співпрацю з окупантами.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - зазначили в СБУ.

Там додали, що зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.

Раніше Служба безпеки затримала ще двох організаторок псевдореферендуму РФ, який відбувся під час тимчасової окупації правобережної частини Херсонщини у 2022 році. Затриманими виявились мешканки Бериславського району: мати з донькою, які після захоплення регіону підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.