На Київщині вилучили нелегальних електронних цигарок та тютюну на 100 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему реалізації нелегальних електронних цигарок та тютюну для кальяну на Київщині. Загальна вартість контрафакту становить близько 100 млн грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що товари були ввезені на територію України з порушенням митного законодавства та без марок акцизного податку.

"Слідством встановлено групу осіб, які організували транспортування електронних сигарет та тютюну для кальяну для подальшого роздрібного збуту", - зауважили в БЕБ.

Детективи провели невідкладні обшуки двох вантажних автомобілів. Під час огляду вилучено 677 картонних коробок та 22 будівельних мішка з електронними тютюновими виробами.

Орієнтовна вартість вилученого контрафакту становить близько 100 млн грн.

"Також встановлюються обставини за фактом підробки зазначеними особами самої марки акцизного податку. Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України здійснюють детективи територіального управління БЕБ в у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури", - повідомили в БЕБ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки заблокували схему підпільного виробництва контрафактної підакцизної продукції у промислових обсягах. Зловмисники щодоби виготовляли до 1 мільйона цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів.