На Київщині за хабар затримали начальника райадміністрації

Правоохоронці затримали начальника однієї з районних військових адміністрацій Київської області, який брав хабарі за те, що вносив дані до бази даних інформаційної системи про міжнародні вантажоперевезення “Путь”, що давало змогу виїхати за межі України. Про це повідомляє Facebook Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, голова однієї з районних військових адміністрацій Київщини разом зі своїм радником налагодили схему здирництва з представників благодійних організацій. Чиновники брали гроші за те, що вносили водіїв до електронної системи шлях, що дозволяло водіям виїжджати за кордон.

Підозрюваних затримали після отримання хабара у розмірі 350 тисяч гривень. Наразі затриманим повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання ним запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки України та поліція знешкодили у ході спецоперації у Львівській області злочинну організацію, яка тероризувала та залякує мешканців регіону під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони.