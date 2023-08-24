На Київщині затримали агента РФ: "готував" обстріл ТЕЦ під час опалювального сезону

Контррозвідка Служби безпеки провела на Київщині затримала ще одного агента головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ).Зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що прикриваючись веденням страхового бізнесу, посадовець ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладення договорів страхування.

"Але насправді він використовував цю "тему" як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських "прильотів" по українських об’єктах критичної інфраструктури", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, насамперед зловмисника цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві.

"Усі отримані розвіддані ворожий агент передавав через месенджер своєму московському "куратору" – кадровому співробітнику російського ГРУ.Розвідувальна інформація була потрібна для підготовки і коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону", - підкреслили в СБУ.

Правоохоронці затримали російського агента за місцем його проживання в одному із селищ Київської області.

Під час обшуку у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що наразі чоловік під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки провела на Київщині спецоперацію, у результаті якої затримала ще одного російського агента-коригувальника. Зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).