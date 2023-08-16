На Київщині затримали російського "крота": хотів влаштуватися до лав десантників ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР затримали на Київщині колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за вказівкою агресора зловмисник мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах.

"У подальшому чоловік планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій", - зауважують правоохоронці.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.

"Зловмисником виявився мешканець Херсона, який на період окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії". На цій "посаді" колаборант займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів до камер російської тюрми", - підкреслили в СБУ.

За наявними даними, саме тоді чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці.

"Після звільнення Херсона ворожий поплічник отримав завдання від окупантів "залягти на дно" і згодом переїхати до Київської області. На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там приступити до виконання ворожих завдань", - зазначили в СБУ.

Там додали, що наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зараз він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Раніше Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора, який збирав розвіддані та звітував військовому РФ про вогневі позиції та переміщення техніки й особового складу ЗСУ на Донеччині.