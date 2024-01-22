€1,5 тис за проїзд: на кордоні з Угорщиною затримали митників, які вимагали хабарі від перевізників

На Закарпатті Служба безпеки України викрила працівників митного поста "Тиса", що на українсько-угорському кордоні, які вимагали хабарі від водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, "на гарячому" були затримані п’ятеро посадовців пункту пропуску "Чоп-Захонь", які та обклали "даниною" водіїв міжнародних перевезень.

"З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну", - повідомляють в СБУ.

В Офісі Генпрокурора додають, що працівники відділу митного оформлення митного поста "Тиса" та державні інспектори Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Закарпатської митниці вимагали від водіїв рейсових автобусів від 800 до 1400 євро за безперешкодне ввезення вантажу, який слідує без супроводу з Італії на територію України. Зазначається, що за одну зміну посадовці пропускали до 50 автобусів.

Повідомляється, що у разі відмови водія платити названу суму, митники затримували формальні процедури та погрожували конфіскацією вантажу.

Зловмисників викрили, коли вони отримували частину коштів у сумі 1100 євро.

Співробітники СБУ провели 13 обшуків за адресами проживання і на території митного посту і виявили великі суми готівки та документи, які підтверджують незаконну діяльність митників.

Затриманим повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.