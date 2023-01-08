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Категорія
Злочинність
Дата публікації

На кордоні зі Словаччиною затримали дюжину правопорушників

На кордоні зі Словаччиною затримали дюжину правопорушників

Українські прикордонники Чопського загону минулої доби разом зі словацькими колегами затримали 12 громадян України, які намагалися потрапити до сусідньої держави в незаконний спосіб, повідомляють в МВС.

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"П’ятьох з них зупинили за пів кілометра від кордону в районі населеного пункту Паладь Комарівці Ужгородського району. Прикордонники помітили підозріле авто іноземної реєстрації, в якому перебували п’ять чоловіків", – розповідають в МВС.

Усі виявилися місцевими жителями й визнали, що планували далі пішки перейти кордон поза пунктами пропуску.

"Ще двох правопорушників прикордонний наряд цього ж відділення виявив уночі за допомогою засобів спостереження за кількасот метрів від державного рубежу. Чоловіки подолали загороджувальний паркан і пробиралися до своєї мети чагарниками", – йдеться у повідомленні.

Затримати їх удалося уже на суміжній території у співпраці зі словацькими колегами.

Нагадаємо, з початком війни до кінця минулого року українські прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону майже 12 тис. чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації.

Автор:
Максим Беркаль