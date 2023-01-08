На кордоні зі Словаччиною затримали дюжину правопорушників

Українські прикордонники Чопського загону минулої доби разом зі словацькими колегами затримали 12 громадян України, які намагалися потрапити до сусідньої держави в незаконний спосіб, повідомляють в МВС.

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"П’ятьох з них зупинили за пів кілометра від кордону в районі населеного пункту Паладь Комарівці Ужгородського району. Прикордонники помітили підозріле авто іноземної реєстрації, в якому перебували п’ять чоловіків", – розповідають в МВС.

Усі виявилися місцевими жителями й визнали, що планували далі пішки перейти кордон поза пунктами пропуску.

"Ще двох правопорушників прикордонний наряд цього ж відділення виявив уночі за допомогою засобів спостереження за кількасот метрів від державного рубежу. Чоловіки подолали загороджувальний паркан і пробиралися до своєї мети чагарниками", – йдеться у повідомленні.

Затримати їх удалося уже на суміжній території у співпраці зі словацькими колегами.

Нагадаємо, з початком війни до кінця минулого року українські прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону майже 12 тис. чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації.