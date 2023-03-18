На користь держави передано активи російського бізнесмена на Чернігівщині на понад 1 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано активи чернігівської текстильної компанії, яка пов’язана з російським бізнесом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що рішення стосується всього нерухомого майна компанії та корпоративних прав на неї. Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн.

За даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора.

Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу і спорядження для окупаційних угруповань РФ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше суд арештував все нерухоме майно однієї з текстильних компаній в Чернігівській області, кінцевим бенефіціаром якої є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс Росії.

Як повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах "Суспільне", йдеться про ПрАТ "Камвольно-суконна компанія "Чексіл". За даними сервісів Youcontrol та Opendatabot, кінцевим бенефіціаром підприємства офіційно значиться мешканець Чернігова Антон Громов.