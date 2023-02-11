На Луганщині затримали колаборанта, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно українців

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника на Луганщині. Ним виявився колишній працівник місцевого фермерського господарства, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і добровільно пішов на співпрацю з ними.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник запропонував загарбникам використовувати його приватний будинок як казарму для проживання особового складу окупаційних угруповань.

Таким чином там розмістили 14 окупантів, а також зробили ворожий склад зброї та боєприпасів.

Для "розквартирування" інших російських військових їхній поплічник "зливав" адреси місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію.

"Встановлено, що на початку березня минулого року рашисти обстріляли одне із селищ району, а потім вигнали людей з домівок. Після цього окупанти заходили в покинуті оселі та викрадали майно громадян. Награбовані речі передавали колаборанту, який доправляв їх до захопленого Луганська для продажу або передачі родичам бойовиків, які там проживали. А звідти привозив рашистам горілку та цигарки", - зазначають в СБУ.

Крім того, зловмисник на власному автомобілі перевозив російських командирів і трактором допомагав витягувати з бруду їхні бронетранспортери.

За співпрацю з агресором він отримав перепустку, яка дозволяла вільно пересуватись на тимчасово окупованій території сходу України.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання військовим формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України)", - повідомили правоохоронці.

Наразі суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Раніше СБУ викрила ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у звільненому Лимані. Зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.