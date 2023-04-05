На Львівщині арештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука (ВІДЕО)

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко. Ці ділянки знаходяться в одному із престижних туристичних районів Львівської області. На одній із них вже було розпочато будівництво готельного комплексу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн.

"Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу", - підкреслили в СБУ.

Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном.

До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Раніше суд арештував три земельні ділянки у Львівській області вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать товариству, бенефіціарном якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Також за ініціативи Служби безпеки України було заарештовано додаткові активи підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Російської Федерації.

Нагадаємо, що наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).