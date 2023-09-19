АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

На Львівщині ДБР розслідує побиття військовими цивільного чоловіка

На Львівщині ДБР розслідує побиття військовими цивільного чоловіка
Військові побили чоловіка. Фото: скріншот з відео

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування події, що трапилася в Самбірському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Згідно з повідомленням, 19 вересня у соціальних мережах та телеграм-каналах з'явився відеозапис, на якому видно, як у Самбірському ТЦК двоє військовослужбовців погрожують цивільному чоловікові зброєю і знущаються над ним.

За фактом цього, ДБР відкрила кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Справою також займається Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Автор:
Тетяна Гойденко