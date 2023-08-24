На Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям

На Львівщині затримали колишнього військового та його спільника. Чоловіки налагодили наркобізнес та намагались пропонувати психотропи навіть пораненим військовим, які проходять складне і болісне лікування.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що правоохоронці викрили на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень.

"Організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями. Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну серед місцевого населення Червонограду. У місяць зловмисники збували до 7500 доз, вартістю понад 600 тис. гривень", - зауважили в ДБР.

За даними слідства, з метою конспірації чоловіки створили ветеранську громадську організацію. В її приміщені зберігали та фасували наркотичні засоби й психотропні речовини.

""Волонтери" навіть намагались пропонувати та "підсадити" на свій товар поранених українських військових. Вони стверджували, що наркотики дозволять пом’якшити їхні страждання від болю", - підкреслили в ДБР.

Правоохоронці затримали організатора та спільника на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 грамів.

Під час обшуку в приміщенні громадської організації були виявлені пакети в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту пораненим військовослужбовцям та цивільному населенню.

"Наразі фігурантам повідомлено про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України)", - повідомили в ДБР.

Там додали, що зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше Служба безпеки нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення "товару" і майже 150 кг психотропної речовини – мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.