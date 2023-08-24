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Категорія
Злочинність
Дата публікації

На Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям

ДБР викрило на Львівщині наркоугруповання, яке намагалось продавати наркотики пораненим бійцям
ДБР викрило на Львівщині наркоугруповання, яке намагалось продавати наркотики пораненим бійцям

На Львівщині затримали колишнього військового та його спільника. Чоловіки налагодили наркобізнес та намагались пропонувати психотропи навіть пораненим військовим, які проходять складне і болісне лікування.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що правоохоронці викрили на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. 

"Організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями. Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну серед місцевого населення Червонограду. У місяць зловмисники збували до 7500 доз, вартістю понад 600 тис. гривень", - зауважили в ДБР.

За даними слідства, з метою конспірації чоловіки створили ветеранську громадську організацію. В її приміщені зберігали та фасували наркотичні засоби й психотропні речовини.

""Волонтери" навіть намагались пропонувати та "підсадити" на свій товар поранених українських військових. Вони стверджували, що наркотики дозволять пом’якшити їхні страждання від болю", - підкреслили в ДБР.

Правоохоронці затримали організатора та спільника на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 грамів.

Під час обшуку в приміщенні громадської організації були виявлені пакети в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту пораненим військовослужбовцям та цивільному населенню.

Фото 2 — На Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям
Фото 3 — На Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям
Фото 4 — На Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям
Фото 5 — На Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям

"Наразі фігурантам повідомлено про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України)", - повідомили в ДБР.

Там додали, що зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше Служба безпеки нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення "товару" і майже 150 кг психотропної речовини – мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.

Автор:
Світлана Манько