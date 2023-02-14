На Львівщині поліцейські викрили посадовця на хабарництві, якого на тому ж затримували торік

Поліціанти у Львівській області викрили заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Як повідомляють в МВС, той, користуючись службовим становищем, схиляв підприємців надавати неправомірну вигоду за виготовлення дозвільних документів на вивезення землі з будівельного майданчика у Львові до одного з кар’єрів області.

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І це при тому, як уточнюється у повідомленні, чиновника вже затримували на хабарі торік. І наразі його "послужний список" поповнився ще однією підозрою. За скоєне фігуранту може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

"Поліцейські затримали заступника голови під час одержання від підприємця 15 тис. грн неправомірної вигоди. Кошти вилучено на місці затримання, а фігуранта затримано, йому оголошено підозру відповідно до ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) ККУ", – кажуть в МВС.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки затримали детектива територіального управління БЕБ у Києві. Як йшлося у повідомленні ДБР, той за неправомірну винагороду прикривав гральний бізнес.