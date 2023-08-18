На Львівщині викрили двох військових: залишили підрозділ і займалися рекетом

Служба безпеки у результаті спецоперації на Львівщині знешкодила банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, зловмисники самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян.

"Прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за вирішення "спору"", - зауважують правоохоронці.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами 4 тис. доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ.

У разі відмови сплатити всю суму, зловмисники погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою.

У ході оперативних дій правоохоронці затримали обох рекетирів "на гарячому" під час передачі частини грошей від потерпілого.

"Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше СБУ затримала на Київщині колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь РФ.