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Категорія
Злочинність
Дата публікації

На Львівщині заблокували діяльність злочинного угруповання, яке займалося рекетом

На Львівщині заблокували діяльність злочинного угруповання, яке займалося рекетом
Правоохоронці затримали лідера злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" данини - 40 тисяч гривень

У результаті спецоперації на Львівщині Службою безпеки нейтралізовано діяльність лідера злочинного угруповання та його активних учасників, що тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники займались вимаганням грошей за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації.

У разі незгоди платити "данину" – погрожували потерпілим застосуванням насилля та фізичною розправою.

Серед громадян, у яких фігуранти намагалися "вибити" гроші були й щойно мобілізовані до лав українського війська.

"Злочинні дії угруповання призводили до розхитування суспільно-політичної обстановки і загострення криміногенної ситуації в західному регіоні. Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно сплачувати їм 2 тис. дол. за вигадану "заборгованість"", - зауважують в СБУ.

Фото 2 — На Львівщині заблокували діяльність злочинного угруповання, яке займалося рекетом

Правоохоронці затримали лідера злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" данини - 40 тисяч гривень.

Встановлено, що кримінальник спрямовував гроші на поповнення злочинної "каси", яку контролювали "злодії в законі".

При обшуку в його помешканні виявлено 350 тис. дол., які можливо належать до так званого "общаку".

Фото 3 — На Львівщині заблокували діяльність злочинного угруповання, яке займалося рекетом

"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану). За матеріалами СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомили в СБУ.

Там додають, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України та поліція в результаті спецоперації в Кременчуці нейтралізували банду, яка тероризувала місцевих жителів та "вибивала" неіснуючі борги з підприємців. 

Автор:
Світлана Манько