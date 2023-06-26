На Львівщині заблокували діяльність злочинного угруповання, яке займалося рекетом

У результаті спецоперації на Львівщині Службою безпеки нейтралізовано діяльність лідера злочинного угруповання та його активних учасників, що тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники займались вимаганням грошей за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації.

У разі незгоди платити "данину" – погрожували потерпілим застосуванням насилля та фізичною розправою.

Серед громадян, у яких фігуранти намагалися "вибити" гроші були й щойно мобілізовані до лав українського війська.

"Злочинні дії угруповання призводили до розхитування суспільно-політичної обстановки і загострення криміногенної ситуації в західному регіоні. Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно сплачувати їм 2 тис. дол. за вигадану "заборгованість"", - зауважують в СБУ.

Правоохоронці затримали лідера злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" данини - 40 тисяч гривень.

Встановлено, що кримінальник спрямовував гроші на поповнення злочинної "каси", яку контролювали "злодії в законі".

При обшуку в його помешканні виявлено 350 тис. дол., які можливо належать до так званого "общаку".

"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану). За матеріалами СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомили в СБУ.

Там додають, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України та поліція в результаті спецоперації в Кременчуці нейтралізували банду, яка тероризувала місцевих жителів та "вибивала" неіснуючі борги з підприємців.