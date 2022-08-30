На Львівщині затримали членів ОЗГ, яка викрадала й катувала людей під виглядом добробату

Служба безпеки України та поліція знешкодили під час спецоперації у Львівській області злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців регіону під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони.

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Як повідомляють у СБУ, встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також вказано, що зловмисники намагались займатись рекетом через штучно створені конфліктні ситуації під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

До складу злочинної організації входило щонайменше шість місцевих жителів. Силовики затримали організатора і активних учасників організації під час вимагання грошей у потерпілого.

Як уточнюють у Головному управлінні поліції у Львівській області, організатора та двох учасників організації було затримано на місці злочину відразу після отримання ними 20 тисяч гривень, які зловмисники вимагали від потерпілого за повернення транспортного засобу, яким вони незаконно заволоділи.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ГУ НП у Львівській області Фото: ГУ НП у Львівській області

Затримання відбулося із залученням бійців спецпідрозділу поліції КОРД та Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Ще трьох учасників злочинної організації було затримано за місцями їх проживання. Речові докази – грошові кошти потерпілого – у них вилучили.

Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу, а саме частинами 1 та 2 статті 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній); частиною 3 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); частиною 4 стат ті 189 (вимагання в умовах воєнного стану); а також частиною 4 статті 296 (хуліганство).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Крім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.