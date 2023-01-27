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На Миколаївщині піймали шахраїв, що "продавали" військовий одяг та генератори через фейкові інтернет-магазини
Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області спільно зі слідчими відділення №1 Вознесенського райуправління поліції викрили зловмисників, які ошукували військових і волонтерів.
Як повідомляють в поліції, двоє мешканців селища Братське створювали так звані інтернет-магазини, орієнтуючись під запити населення і пропонуючи товари, що мають попит, зокрема військовий тактичний одяг та генератори. Для просування інтернет-сторінок вони використовували рекламу.
Умовою купівлі була повна передоплата на банківські картки. Однак, отримавши гроші, чоловіки не виконували взятих зобов’язань. Клієнтам повідомляли, що нібито потрібно ще зачекати, бо товари доставляють з-за кордону. Надалі зловмисники блокували покупців.
За попередніми даними, фігуранти ошукали десятки військових та волонтерів. Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків. В оселі правопорушників поліцейські провели обшук, вилучивши мобільні телефони, SIM-картки та "чорнові" записи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відкрито провадження за частиною 3 статті 190 (шахрайство у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Вирішується питання щодо оголошення підозри і обрання фігурантам запобіжного заходу.
Нагадаємо, що напередодні київські правоохоронці повідомили про викриття засновника шахрайского сайту Ukrbay, через який за тією ж схемою продавалася неіснуюча комп'ютерна та побутова техніка.