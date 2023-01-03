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На Миколаївщині встановили ще одне місце, де окупанти облаштували катівню (ФОТО)
Служба безпеки встановила місцезнаходження ще однієї катівні російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що "об’єкт" був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка.
У застінках рашисти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З людей намагались "вибити" адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору.
Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер.
Під час огляду катівні правоохоронці виявили "знаряддя" тортур.
Крім того, встановлено українських громадян, яких рашисти протягом місяця незаконно утримували і катували.
"За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів", - зазначають в СБУ.
Зазначимо, катівні також виявляють на деокупованій території Харківської області. Там правоохоронці встановили завдяки свідченням свідків та потерпілих 22 місця, де російські загарбники влаштовували тортури.
Відомо, що лише в Куп'янську окупанти влаштували незаконну в'язницю в будівлі райвідділку поліції, де тримали біля 400 людей.
Крім того, співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.