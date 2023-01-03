На Миколаївщині встановили ще одне місце, де окупанти облаштували катівню (ФОТО)

Служба безпеки встановила місцезнаходження ще однієї катівні російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що "об’єкт" був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка.

У застінках рашисти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом.

З людей намагались "вибити" адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору.

Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер.

Під час огляду катівні правоохоронці виявили "знаряддя" тортур.

Крім того, встановлено українських громадян, яких рашисти протягом місяця незаконно утримували і катували.

"За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів", - зазначають в СБУ.

Зазначимо, катівні також виявляють на деокупованій території Харківської області. Там правоохоронці встановили завдяки свідченням свідків та потерпілих 22 місця, де російські загарбники влаштовували тортури.

Відомо, що лише в Куп'янську окупанти влаштували незаконну в'язницю в будівлі райвідділку поліції, де тримали біля 400 людей.

Крім того, співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.