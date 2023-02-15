На Миколаївщині затримали агента ФСБ: "зливав" ворогу розвіддані

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів на півдні України. Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що російська спецслужба залучила зловмисника до негласної співпраці через заборонену соцмережу "Вконтакте".

За вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі.

Крім того, зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан.

"Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - зауважують в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ

"Встановлено, що фігурант був завербований ФСБ після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свою деструктивну активність у російській соцмережі, де виступав на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини рашистів", - підкреслили в СБУ.

За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з блогером, який проживає в Росії і працює на ФСБ.

Саме через нього він передавав розвіддані російським загарбникам.

Для цього створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти та відправляв їх "зв’язковому" через анонімні месенджери.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та смартфони із доказами листування з представником країни-агресора.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше співробітники СБУ під час контрдиверсійних заходів на Донеччині затримали ворожого поплічника. Зловмисником виявився мешканець Слов’янська, який восени минулого року почав добровільно працювати на спецслужбу країни-агресора