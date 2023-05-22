На Миколаївщині затримали зрадника, який коригував удари РФ "Шахедами" та фосфорними снарядами

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за вказівкою агресора зловмисник об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників.

Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

Крім того, зловмисник передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed.

Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

"Як встановило слідство, затриманим є місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці. Розвідувальну інформацію передавав російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень", - повідомляють в СБУ.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Там додають, що зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше СБУ викрила ще одного коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру України. Саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.