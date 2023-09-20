На оборонному заводі Миколаївщини знешкодили російську агентурну мережу (ВІДЕО)

Контррозвідка Служби безпеки на Миколаївщині нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.

"Резидентом (керівником) ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього СРСР. З того часу він перебував у "режимі очікування" і був "розконсервований" після початку повномасштабного вторгнення РФ", - зауважили в СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, відповідно до інструкцій російського ГРУ резидент створив власну агентурну мережу на території південного регіону. До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих: з обласного центру та Очакова.

"Таким чином зловмисники діяли за двома основними напрямками розвідувально-підривної діяльності. На першому – було задіяно подружжя російських агентів, які збирали інформацію про наявні зразки і технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві. Для цього використовували свій доступ до його секретної документації та інших закритих відомостей режимного об’єкта. Ще двоє ворожих агентів відслідковували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони регіону або контрнаступальних операцій на південному фронті", - підкреслили в СБУ.

Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він вже мав "звітувати" перед "куратором" з ГРУ. Для комунікації використовували анонімні чати в одному з месенджерів.

Однак, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили агентурну мережу рф і затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передачі розвідданих агресору.

Під час обшуків у зловмисників вилучено російські документи, заборонену комуністичну символіку та незареєстровану зброю.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Четвертому фігуранту інкриміновано ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі триває розслідування, а зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка "зливала" до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.