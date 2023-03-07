На Одещині підробляли парфумерію світових брендів (ФОТО)

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили масштабне виробництво повного циклу контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів. Вилучено товарів та обладнання на 70 млн грн.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що під час обшуків знайдено 40 тисяч флаконів готової фальсифікованої продукції відомих світових брендів.

Загалом правоохоронці вилучили близько 50 найменувань.

Також вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво: автоматизована установка для розливу та змішування рідин, друкарський верстат, ємності з відповідним концентратом та сировиною, поліграфія, пакувальна плівка, спреї та флакони для розливної парфумерії.

Загалом детективи БЕБ спільно з ДСР Нацполіції в Одеській області провели 19 обшуків на виробництві, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних осіб.

"Схему з виробництва парфумерії здійснювала організована злочинна група осіб, до складу якої входили уродженці Сирійської Арабської Республіки. Вони обладнали декілька місць виробництва та залучили до виконання й громадян України. Кожному з членів угрупування було відведено певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту", - зауважують у БЕБ.

Реалізація продукції здійснювалась не лише на території Одеської області, а й по всій Україні. Підроблену парфумерію продавали гуртом та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку "7 кілометр".

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили сімейний бізнес з торгівлі фальсифікованою "італійською" кавою