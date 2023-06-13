На Одещині піймали залізничників, що зливали дизпаливо з локомотивів для продажу "наліво" (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція припинила діяльність злочинного угруповання в Одеській області, яке займалося викраданням дизельного палива: порушники зливали його з залізничних локомотивів та продавали за місцем проживання. Про це повідомляє обласне управління поліції.

Зазначається, що майже пів року правоохоронці проводили ретельну оперативно-слідчу розробку щодо виявлення і документування дій злочинного угруповання, до складу якого, як виявилося, входили мешканці Болградського району та діючі працівники оборотного локомотивного депо в Арцизі.

Правоохоронці з’ясували, що з метою крадіжок палива працівники тепловозів вносили неправдиві відомості до маршрутних листів, у яких свідомо завищували об’єми виконаних маневрових робіт і показники витрачання дизеля.

Різницю вони, пошкоджуючи обладнання та втручаючись у роботу паливної системи тепловозів, зливали у каністри, які на маршруті слідування їм передавали спільники, і скидали їм для подальшого продажу.

За даними правоохоронців, усі учасники злочинної схеми мали чітко розподілені ролі: хтось займався транспортуванням порожніх ємностей та іншого устаткування для зливання пального з паливної системи тепловозів, хтось – безпосереднім зливом горючого, хтось – збиранням ємностей з викраденим пальним, скинутих з залізничного транспорту, та їх транспортуванням до місця зберігання.

За даними самої УЗ, працівників депо "Арциз" спільно з працівниками локомотивних бригад депо "Одеса-Сортувальна" піймали на тому, шо вони злили з опломбованих паливних систем 1290 літрів (1073 кг) дизпального, яким були наповнені 43 пластикові каністри. Для зливання пального використовувався електричний насос та гумові шланги.

Аби задокументувати протиправну діяльність злочинного угруповання і завадити її продовженню, поліцейські одночасно провели обшуки за місцями мешкання осіб, які перевірялися на причетність до злочину, у їхніх транспортних засобах, місцях зберігання викраденого палива, в адміністративних будівлях оборотного локомотивного депо та на самих тепловозах.

Правоохоронці ж під час обшуків вилучили вже набагато більше дизпалива, здобутого злочинним шляхом - 10288 літрів (8560 кг) на суму 470 тисяч гривень; а також гроші, виручені за паливо; контейнери з насосами, шлангами та іншими пристроями для перекачки дизеля; резервуари для пального, мобільні термінали, комп’ютерне обладнання, технічну документацію, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності.

Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області

Заходи проводили оперативники відділу боротьби зі злочинами, скоєними на залізничному та повітряному транспорті управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 за сприяння співробітників апарату директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці", служби енергоменеджменту НЕР і керівництва локомотивного депо "Одеса-Сортувальна".

За процесуального керівництва Приморської окружної прокуратури Одеси та Одеської обласної прокуратури декільком фігурантам зрештою повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу (крадіжка у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану за попередньою змовою групою осіб). Підозрювані затримані. Відносно них судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що крадуть в структурах "Укрзалізниці" не тільки паливо, а й корисні копалини: зокрема, нещодавно викрили на продажі добутої породи "наліво" посадовців кар'єру УЗ на Черкащині. Раніше ж повідомлялося розтрату десятків тисяч тонн піску екскерівником піщаного кар'єру на Волині, що теж належить УЗ.