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На Одещині піймали залізничників, що зливали дизпаливо з локомотивів для продажу "наліво" (ФОТО, ВІДЕО)
Поліція припинила діяльність злочинного угруповання в Одеській області, яке займалося викраданням дизельного палива: порушники зливали його з залізничних локомотивів та продавали за місцем проживання. Про це повідомляє обласне управління поліції.
Зазначається, що майже пів року правоохоронці проводили ретельну оперативно-слідчу розробку щодо виявлення і документування дій злочинного угруповання, до складу якого, як виявилося, входили мешканці Болградського району та діючі працівники оборотного локомотивного депо в Арцизі.
Правоохоронці з’ясували, що з метою крадіжок палива працівники тепловозів вносили неправдиві відомості до маршрутних листів, у яких свідомо завищували об’єми виконаних маневрових робіт і показники витрачання дизеля.
Різницю вони, пошкоджуючи обладнання та втручаючись у роботу паливної системи тепловозів, зливали у каністри, які на маршруті слідування їм передавали спільники, і скидали їм для подальшого продажу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними правоохоронців, усі учасники злочинної схеми мали чітко розподілені ролі: хтось займався транспортуванням порожніх ємностей та іншого устаткування для зливання пального з паливної системи тепловозів, хтось – безпосереднім зливом горючого, хтось – збиранням ємностей з викраденим пальним, скинутих з залізничного транспорту, та їх транспортуванням до місця зберігання.
За даними самої УЗ, працівників депо "Арциз" спільно з працівниками локомотивних бригад депо "Одеса-Сортувальна" піймали на тому, шо вони злили з опломбованих паливних систем 1290 літрів (1073 кг) дизпального, яким були наповнені 43 пластикові каністри. Для зливання пального використовувався електричний насос та гумові шланги.
Аби задокументувати протиправну діяльність злочинного угруповання і завадити її продовженню, поліцейські одночасно провели обшуки за місцями мешкання осіб, які перевірялися на причетність до злочину, у їхніх транспортних засобах, місцях зберігання викраденого палива, в адміністративних будівлях оборотного локомотивного депо та на самих тепловозах.
Правоохоронці ж під час обшуків вилучили вже набагато більше дизпалива, здобутого злочинним шляхом - 10288 літрів (8560 кг) на суму 470 тисяч гривень; а також гроші, виручені за паливо; контейнери з насосами, шлангами та іншими пристроями для перекачки дизеля; резервуари для пального, мобільні термінали, комп’ютерне обладнання, технічну документацію, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності.
Заходи проводили оперативники відділу боротьби зі злочинами, скоєними на залізничному та повітряному транспорті управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 за сприяння співробітників апарату директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці", служби енергоменеджменту НЕР і керівництва локомотивного депо "Одеса-Сортувальна".
За процесуального керівництва Приморської окружної прокуратури Одеси та Одеської обласної прокуратури декільком фігурантам зрештою повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу (крадіжка у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану за попередньою змовою групою осіб). Підозрювані затримані. Відносно них судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо також, що крадуть в структурах "Укрзалізниці" не тільки паливо, а й корисні копалини: зокрема, нещодавно викрили на продажі добутої породи "наліво" посадовців кар'єру УЗ на Черкащині. Раніше ж повідомлялося розтрату десятків тисяч тонн піску екскерівником піщаного кар'єру на Волині, що теж належить УЗ.