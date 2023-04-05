На Одещині викрили підпільну сигаретну фабрику (ФОТО)

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили підпільне промислове виробництво тютюнових виробів у Білгороді-Дністровському Одеської області. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Слідством встановлено чотирьох громадян України, які організували незаконне виробництво цигарок без марок акцизного податку. Реалізація контрафакту відбувалася у тіньовому секторі, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах. Окрім того, готова продукція контрабандним шляхом також вивозилась до країн Євросоюзу.

Детективи БЕБ спільно з працівниками інших правоохоронних органів провели обшуки в складських приміщеннях, де було налагоджено повний цикл з виробництва сигарет без фільтру.

За результатами обшуків виявлено та вилучено лінію з виробництва сигарет, верстат для пакування тютюнових виробів у пачки, інше обладнання необхідне для незаконної діяльності, 2,2 тонни тютюну та майже 400 тисяч пачок готової тютюнової продукції без марок акцизного податку. Бюро також опублікувало фото підпільного підприємства, зокрема упаковок готової продукції на румунській мові.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Наразі проводиться оцінка вартості підакцизної продукції та обладнання, підраховуються завдані державі збитки. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб. Заплановано накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та оголошення затриманим про підозру у вчинені злочину.

Зазначену діяльність кваліфіковано за частиною 2 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), частиною 3 статті 28 та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків групою осіб за попередньою змовою).

Розслідування ведеться БЕБ у співпраці з оперативниками Чернівецького прикордонного загону Державної прикордонної служби, оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора. Силову підтримку слідчих дій забезпечували прикордонники загону оперативного реагування ДОЗОР.