На Одещині виявили ще одну підпільну фабрику цигарок: для конспірації "прикрили" будинком (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинило масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів на території одного з сіл Одеської області, організоване лише в березні цього року. Про це повідомляють БЕБ та Львівська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що троє осіб встановили спеціальне обладнання для виготовлення й пакування незаконно виготовлених підакцизних товарів у підпільному цеху в підвалі, над яким для прикриття побудували будинок. Крім того, з метою маскування великої кількості спожитої електроенергії фігуранти встановили дизельну електропідстанцію.

Підроблені цигарки вони пакували в пачки з нанесеним знаком відомої торгової марки. Нелегальне підприємство мало потужності для виготовлення 5 тисяч цигарок за годину. Продавали ж цигарки на території Львівщини.

Під час обшуків у цеху детективи виявили та вилучили промислову лінію для виробництва вартістю приблизно 21 мільйон гривень. Також було вилучено понад 7 тисяч тонн тютюнової сировини на суму понад 1 мільйон гривень.

Крім того, вилучено понад 280 тисяч пачок контрафактних цигарок, загальна вартість яких становить понад 5 мільйонів гривень. Загальна вартість вилученого промислового обладнання, тютюнової продукції та сировини з території нелегального підприємства становить приблизно понад 28 мільйонів гривень.

Всім трьом членам організованої групи оголошено про підозру в незаконному виготовленні, зберіганні та збуті тютюнових виробів (частина 3 статті 28, частини 1, 2 статті 204 Кримінального кодексу), а також замаху на незаконне використання знака для товарів і послуг (частина 3 статті 15, частина 3 статті 229 КК).

Про місце розташування виявленого об'єкту правоохоронці не повідомляють. Втім, нагадаємо, що в квітні БЕБ повідомляло про викриття підпільного промислового виробництва сигарет у Білгороді-Дністровському Одеської області.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: Львівська обласна прокуратура Фото: Львівська обласна прокуратура Фото: Львівська обласна прокуратура Фото: Львівська обласна прокуратура Фото: Львівська обласна прокуратура Фото: Львівська обласна прокуратура Фото: Львівська обласна прокуратура Фото: Львівська обласна прокуратура

Зазначимо також, що у вівторок БЕБ повідомило, що організатор підпільного виробництва парфумерії, яке виготовляли на Одещині та продавали на ринку "7-й кілометр" і по всій Україні через інтернет-сайти та Telegram-канали, отримав підозру у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.

Він та ще десять учасників групи, до якої входили уроженці Сирії, підозрюються у незаконному використанні знаків для товарів торгових марок, права на які належать відомим іноземним компаніям з виготовлення парфумів.

Наразі БЕБ провело 22 обшуки на виробництві, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних осіб. Знайдено і вилучено понад 50 тисяч флаконів контрафактної парфумерії та обладнання, що забезпечувало масове виробництво: автоматизована установка для розливу та змішування рідин, друкарський верстат, ємності з відповідним концентратом та сировиною, поліграфія, пакувальна плівка, спреї, пляшки з безбарвного скла в асортименті, дозатори та інші товари для розливної парфумерії. Загальна вартість вилученого - понад 69 мільйонів гривень.