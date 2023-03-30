На Одещині затримали "послідовника" Стремоусова, який наводив російські ракети на електропідстанції

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів в Одеській області, який зливав окупантам позиції ЗСУ та координати енергетичних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився місцевий «послідовник» колаборанта Стремоусова. На початку повномасштабного вторгнення ворожий поплічник намагався організувати в Одесі ворожу пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників.

Для цього адміністрував декілька проросійських телеграм-каналів, де «розганяв» дезінформацію про ситуацію на південному фронті та намагався дискредитувати Сили оборони.

"У подальшому агент виконував додаткові завдання свого «куратора» з ФСБ. Зокрема, збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні. Крім того, він передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій. Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах", - зауважують в СБУ.

Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

При обшуку за місцем проживання російського агента виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.

"На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини, який відправляв дані про склади з боєприпасами.