На Одещині затримали ворожого інформатора: передавав до РФ інформацію про оборону заводів

Служба безпеки затримала ще одного прихильника рашизму, який передавав до Росії локації Сил оборони та промислових об’єктів в Одеській області. Зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловік передавав своїм знайомим-громадянам рф координати критичної інфраструктури на території підприємства.

Також він "зливав" до країни-агресора детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, які залучені до захисту промислового об’єкта.

Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів.

Крім того, окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань)", - повідомили в СБУ.

Там додають, що зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше СБУ викрила ще одного поплічника РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.