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Злочинність
Дата публікації

На Одещині затримали ворожого інформатора: передавав до РФ інформацію про оборону заводів

СБУ затримала ворожого інформатора, який «зливав» до рф інформацію про оборону заводів на Одещині
СБУ затримала ворожого інформатора, який «зливав» до рф інформацію про оборону заводів на Одещині

Служба безпеки затримала ще одного прихильника рашизму, який передавав до Росії локації Сил оборони та промислових об’єктів в Одеській області. Зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловік передавав своїм знайомим-громадянам рф координати критичної інфраструктури на території підприємства.

Також він "зливав" до країни-агресора детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, які залучені до захисту промислового об’єкта.

Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів.

Крім того, окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань)", - повідомили в СБУ.

Там додають, що зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше СБУ викрила ще одного поплічника РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Автор:
Світлана Манько