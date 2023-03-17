На підприємствах критичної інфраструктури силовики здійснили масові обшуки

Бюро економічної безпеки та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи за санкцією Шевченківського райсуду м. Києва провели масові обшуки в 14 газорозподільних компаніях.

Про це повідомила пресслужба РГК.

Зранку 17 березня озброєні співробітники правоохоронних органів зайшли на територію та до приміщень газорозподільних компаній.

Як заявляють у компанії, обшуки проводились за надуманим звинуваченням в нібито заволодінні державними коштами.

"Після проникнення на територію на деяких підприємствах співробітників вивели з робочих місць і тримали в коридорі під наглядом автоматників. В них було вилучено телефони і проведено огляд особистих речей. Здійснювався психологічний тиск," – йдеться у повідомленні.

РГК вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури.

"На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які АТ "НАК «Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" намагається захопити в рейдерський спосіб. Здійснення таких заходів під час війни проти підприємств, які надають життєво важливі послуги для мільйонів українців, є злочином проти країни. Адже ми всі переконались у важливості стабільного функціонування критичної інфраструктури. А співробітники газорозподільних компаній не заслуговують на таке поводження незалежно від характеру слідчих дій," – заявили у РГК.

В РГК нагадали, що від початку повномасштабної війни газовики змогли втримати працездатність газорозподільних систем на підконтрольних Україні територіях. Спільно з колегами з інших областей вони максимально швидко відновлювали розподіл газу в Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях і місті Харкові.

"З початку вторгнення в Україну російських окупантів було пошкоджено 3319 км газопроводів в 1039 населених пунктах, а також знищено мереж на майже 9 млрд грн. Втім, газовики відновили розподіл газу для 555 тисяч споживачів, роботу 2 954 шафових та газорегулювальних пунктів і кожного дня працюють для забезпечення всіх клієнтів стабільним розподілом газу," – резюмували у пресслужбі.