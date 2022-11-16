На підприємстві "Укрспирту" виявили контрафакту на 25 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України арештували понад 88 000 літрів контрафактних лікеро-горілчаних виробів (ЛГВ), майже 17 000 літрів спирту, лінії розливу та пакування ЛГВ, 11 резервуарів для виготовлення та зберігання ЛГВ. Загальна орієнтовна вартість арештованих товарно-матеріальних цінностей становить 25 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Слідством встановлено групу осіб які, за попередньою змовою зі службовими особами декількох підприємств-виробників спирту Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" протягом тривалого часу (2019-2022 років) здійснювали незаконне виготовлення спирту та алкогольних напоїв", - йдеться у повідомленні.

Підпільне виробництво підакцизних товарів здійснювалося без відображення таких операцій у звітних та облікових документах з метою ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.

Слідством також встановлено, що в подальшому незаконно виготовлений спирт, як правило, реалізується декільком підприємствам – виробникам лікеро-горілчаних виробів, які в свою чергу, виробляли з цього спирту не обліковану лікеро-горілчану продукцію, оклеюючи її підробленими марками акцизного податку.

"На підставі ухвали суду детективи БЕБ провели низку обшуків офісних, складських приміщень та виробничих потужностей одного із товариств. З місця провадження діяльності та зберігання спирту співробітники БЕБ вилучили документи фінансово – господарської діяльності, журнали обліку спирту та лікеро-горілчаних виробів, документи щодо виданих акцизних марок, дві лінії розливу лікеро – горілчаних виробів та ємкості із рідиною з характерним запахом спирту в загальній кількості понад 105 000 літрів", - повідомили в БЕБ.

Виявлені та вилучені під час згаданого обшуку товарно-матеріальні цінності та документи визнано речовими доказами та арештовано.

Загальна орієнтовна вартість арештованих товарно-матеріальних цінностей становить 25 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками виготовлення, зберігання з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку (ст. 199), незаконне виготовлення, зберігання підакцизних товарів (ст. 204), фіктивне підприємництво (205-1) ухилення від сплати податків (ст. 212) та підроблення документів (ст. 358) КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, БЕБ направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконуючого обов’язки керівника та начальника структурного підрозділу одного з державних хлібокомбінатів у Чернівецькій області.