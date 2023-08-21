- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
На Полтавщині арештували майно російського генерала на понад 1 млрд грн (ФОТО)
За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що до списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.
Також серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.
"Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві", - зазначили в СБУ.
Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі.
"У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів", - підкреслили в СБУ.
Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:
- військову форму російського зразка;
- заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу рф;
- сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у кремлі.
Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);
- ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).
"Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів", - підкреслили в СБУ.
Раніше правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному російському олігарху, президенту ФК "ЦСКА" Євгенію Гінеру, який побудував в окупованому Криму дві теплоелектростанції та поставляв армії РФ боєприпаси.