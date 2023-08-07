На Полтавщині воєнком побив підлеглого: тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Він разом з двома іншими військовими жорстоко побив підлеглого.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Через це, аби "прикрити рота" підлеглому, воєнком вирішив провести "виховну роботу".

За інформацією ДБР, посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову.

"Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі. Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири", - йдеться у повідомленні.

У лікарні військовому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405).

Воєнкому та ще одному учаснику побиття повідомили про підозру. Фото: пресслужба ДБР

Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

Масові перевірки ТЦК — з чого все почалося

22 липня начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою. Пізніше його звільнили.

Через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК.

Загалом відомо, що від початку війни ДБР розслідує вже 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.