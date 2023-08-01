На Полтавщині затримали посадовця військкомату, який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від служби в армії

Служба безпеки викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за 6 тисяч доларів США чоловік виготовляв документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону України.

Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця "на гарячому", коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.

"За матеріалами слідства, фігурант був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. З їхньою допомогою він підшукував клієнтів і готував документи, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон", - зауважують в СБУ.

Зокрема, спочатку клієнту "допомагали" отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку.

За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних "військкоматах", правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від "клієнта", та декілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів.

"Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби Борисову повідомили 22 липня. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.