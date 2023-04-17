На Полтавщині знайшли цех, де шили підроблений "фірмовий" одяг Balenciaga (ФОТО)

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області викрили підпільний цех, де шили одяг, який видавали за одяг відомих світових брендів, ідеться у повідомленні відомства.

Як встановило слідство, незаконно виготовлена продукція продавалася через соціальні мережі, в основному Instagram, та з використанням кур'єрських служб доставок. Товар реалізовували за готівку.

Детективи провели обшук у приміщенні цеху, за результатами якого вилучили 25 швейних машинок, шість станків для професійної вишивки, різноманітний одяг з використанням знаків торговельних марок фірмового найменування.

Також вилучили понад 1000 сумок та ременів, фурнітуру, комп’ютерну техніку. Згідно опублікованого БЕБ фото, серед знайденого був, зокрема, одяг з логотипами дому моди Balenciaga.

Розслідування ведеться за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання торгових марок, що нанесло матеріальну шкоду в особливо великому розмірі). Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Нагадаємо також, що останнім часом БЕБ повідомляла про розслідування за цією статтею виробництва контрафактної парфумерії на Одещині та прального порошку, що імітував порошок Ariel, на Львівщині.