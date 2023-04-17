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На Полтавщині знайшли цех, де шили підроблений "фірмовий" одяг Balenciaga (ФОТО)
Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області викрили підпільний цех, де шили одяг, який видавали за одяг відомих світових брендів, ідеться у повідомленні відомства.
Як встановило слідство, незаконно виготовлена продукція продавалася через соціальні мережі, в основному Instagram, та з використанням кур'єрських служб доставок. Товар реалізовували за готівку.
Детективи провели обшук у приміщенні цеху, за результатами якого вилучили 25 швейних машинок, шість станків для професійної вишивки, різноманітний одяг з використанням знаків торговельних марок фірмового найменування.
Також вилучили понад 1000 сумок та ременів, фурнітуру, комп’ютерну техніку. Згідно опублікованого БЕБ фото, серед знайденого був, зокрема, одяг з логотипами дому моди Balenciaga.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Розслідування ведеться за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання торгових марок, що нанесло матеріальну шкоду в особливо великому розмірі). Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.
Нагадаємо також, що останнім часом БЕБ повідомляла про розслідування за цією статтею виробництва контрафактної парфумерії на Одещині та прального порошку, що імітував порошок Ariel, на Львівщині.