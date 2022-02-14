На Прикарпатье ликвидировали банду рэкетиров (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации в Ивано-Франковской области нейтрализовала криминальную группировку, участники которой терроризировали жителей региона и занимались захватом имущества.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав преступной группировки входило более 20 человек, в том числе злоумышленники, ранее привлекаемые к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

Представители бандформирования запугивали людей и выбивали из них деньги, обкладывая их данью. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой.

Кроме этого, СБУ установила, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали в качестве "штаба" для координации противоправной деятельности.

В ходе проведения более 50 обысков по местам нахождения участников преступной группировки правоохранители обнаружили:

2 противотанковых реактивных гранатомета;

более 20 единиц стрелкового оружия;

2 боевые гранаты РГД-5;

свыше 6 тысяч патронов разного калибра;

оптические прицелы и глушители;

дымовые шашки;

бронежилеты и средства связи;

деньги, полученные преступным путем.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, правоохранители устанавливают источники поступления оружия и боеприпасов к преступникам.

Напомним, в октябре прошлого года в Чехии оперативники Национального центра по борьбе с организованной преступностью Службы уголовной полиции и расследований (NCOZ) задержали членов так называемой "Луганской бригады".

Преступники требовали деньги у предпринимателей за "защиту".

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали в ходе спецоперации в Переяславе Киевской области группировку известного криминального авторитета, занимавшуюся рэкетом в отношении представителей малого и среднего бизнеса.