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На Прикарпатье ликвидировали банду рэкетиров (ФОТО)
Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации в Ивано-Франковской области нейтрализовала криминальную группировку, участники которой терроризировали жителей региона и занимались захватом имущества.
Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав преступной группировки входило более 20 человек, в том числе злоумышленники, ранее привлекаемые к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.
Представители бандформирования запугивали людей и выбивали из них деньги, обкладывая их данью. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой.
Кроме этого, СБУ установила, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали в качестве "штаба" для координации противоправной деятельности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ходе проведения более 50 обысков по местам нахождения участников преступной группировки правоохранители обнаружили:
2 противотанковых реактивных гранатомета;
более 20 единиц стрелкового оружия;
2 боевые гранаты РГД-5;
свыше 6 тысяч патронов разного калибра;
оптические прицелы и глушители;
дымовые шашки;
бронежилеты и средства связи;
деньги, полученные преступным путем.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, правоохранители устанавливают источники поступления оружия и боеприпасов к преступникам.
Напомним, в октябре прошлого года в Чехии оперативники Национального центра по борьбе с организованной преступностью Службы уголовной полиции и расследований (NCOZ) задержали членов так называемой "Луганской бригады".
Преступники требовали деньги у предпринимателей за "защиту".
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали в ходе спецоперации в Переяславе Киевской области группировку известного криминального авторитета, занимавшуюся рэкетом в отношении представителей малого и среднего бизнеса.