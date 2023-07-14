На Прикарпатті затримали "фаната Путіна": підтримував збройну агресію РФ та радів "успіхам" окупантів

Кіберфахівці Служби безпеки затримали мешканця Івано-Франківської області, який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що чоловік поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора.

Для маскування злочинних дій та масового "розгону" деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів.

"Встановлено, що матеріали ворожої пропаганди фігурант брав з інформресурсів центральних рупорів Кремля.Також задокументовано, що адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди. Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи", - зауважили в СБУ.

Там додають, що злочинні дії прихильника рашизму створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні.

"За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і збут наркотиків. Після початку повномасштабного вторгнення рф він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди", - зазначили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти;

мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)", - повідомили в СБУ.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Раніше СБУ затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації "ДНР". Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус збройних сил РФ.