На Рівненщині затримали агента білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України

Служба безпеки викрила ще одного ворожого агента у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України. Інформатором виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до РБ.

"Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані. Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони", - повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше співробітник білоруського КДБ отримав тюремний строк. У складі російської приватної військової компанії "Редут" він воював проти Сил оборони на Харківському і Краматорському напрямках.