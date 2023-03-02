На Рівненщині затримали російського диверсанта: намагався підірвати один із об’єктів транспортної інфраструктури

Служба безпеки викрила диверсанта головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Рівненщині.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що головним завданням зловмисника було здійснення диверсії на одному із ключових об’єктів транспортної системи обласного центру.

Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах.

"Для вчинення диверсії зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону використовував паспорт громадянина ЄС", - зауважують в СБУ.

Після прибуття до Рівненської області він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою.

Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу.

Наступним його "кроком" мало бути встановлення вибухівки у найбільш "вразливому" місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву.

Однак, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії.

"За даними слідства, фігурант має посвідку на постійне проживання в РФ і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки. З 2014 року виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання "оплот", а потім до так званого "батальйону хан"", - повідомили правоохоронці.

Як зазначають в СБУ, після повномасштабного вторгнення зловмисник увійшов до лав російського окупаційного угруповання "Херсон" і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

У вересні минулого року зловмисник повернувся в Росію, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України.

Встановлено, що куратором російського диверсанта був кадровий співробітник ГРУ, з яким підтримував комунікацію через месенджер у Телеграмі.

Крім підготовки до вчинення диверсії зловмисник передавав до РФ розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Рівненщини, у тому числі місцевих військкоматів.

"На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного російського агента у результаті спецоперації у Миколаївській області. Ним виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій, який розвідував місця базування іноземного озброєння.