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На Сумщині затримали агента ФСБ: передавав ворогу розвіддані щодо охорони кордону та позицій ЗСУ
Служба безпеки викрила та затримала ще одного агента ФСБ РФ у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині. Він збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що під виглядом «робочих» поїздок по регіону на власному автомобілі чоловік шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з РФ. Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.
Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом в РФ.Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом", - зауважили в СБУ.
Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників.
При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 201 (контрабанда).
"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", - підкреслили в СБУ.
Раніше Служба безпеки затримала прихильницю рашизму, яка "зливала" ворогу інформацію про місця базування Сил оборони у прикордонних з РФ районах Сумщини для прориву російських ДРГ через кордон.