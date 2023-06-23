На Тернопільщині викрили транспорте підприємство, спеціально створене для "самовивозу" ухилянтів з України

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові повідомило про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи в Тернопільській області, які створили схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Як повідомляють у відомстві, місцевий підприємець разом з двома спільниками зареєстрували на підставну особу підприємство, яке начебто займалося міжнародними перевезеннями. Воно отримало ліцензію на перевезення за кордон вантажів та пасажирів.

Насправді ж учасники групи шукали охочих незаконно виїхати до Європи, реєстрували їх у системі "Шлях" як водіїв підприємства, і таким чином ті безперешкодно потрапляли за кордон. Коштували такі "послуги" 7 тисяч доларів США з особи.

Зазначається, що такі "водії" інколи навіть не мали водійського посвідчення, проте виїжджали за кордон на автомобілях підприємства. Діяла ж злочинна група впродовж кількох місяців 2022 року. Наразі працівники ДБР перевіряють близько 100 фактів перетину кордону чоловіками за посередництва ділків.

В свою чергу, як кажуть в Тернопільській обласній прокуратурі, що здійснює процесуальне керівництво у справі, на сьогодні задокументовано лише п'ять випадків незаконного перетину кордону за цією схемою, але ще 140 фактів перевіряється у ході слідчих дій.

Організатору та двом спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів (частина 3 статті 27, частина 3 статті 332 Кримінального кодексу).

Зазначимо, що ДБР було створено для розслідування злочинів саме чиновників, і наразі воно не пояснює чому саме воно займається справою проти підприємця і хто є його спільниками.

Нагадаємо також, що нещодавно ДБР викрило начальника відділення одного з районних воєнкоматів Київської області на сприянні незаконному переправленню осіб через кордон, зокрема до Молдови та Угорщини.