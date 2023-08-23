На Тернопільщині затримали депутата, який за $ 6000 допомагав не потрапити на фронт

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила на корупції депутата сільради на Тернопільщині, який мобілізувався до ЗСУ і зараз проходить службу на території регіону. За гроші він пропонував іншим мобілізованим своє "сприяння" в уникненні планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Задокументовано, що саме з такою "пропозицією" депутат звернувся до службовця місцевого військкомату, якого мали відправити на передову.

"За 6 тисяч доларів депутат обіцяв військовому, що "вирішить питання" з його керівництвом про "відтермінування" службового відрядження на фронт", - зазначають в СБУ.

За даними слідства, до незаконної діяльності посадовець залучив знайомого підприємця як посередника для передачі хабаря.

Однак маскування злочину не допомогло його організатору – правоохоронці затримали депутата та його спільника "на гарячому" під час передачі їм всієї суми неправомірної вигоди у Тернополі.

"На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що наразі зловмисникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Передусім перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", - зазначили в СБУ.

Раніше правоохоронці затримали у Кропивницькому депутата міської ради за підозрою в організації злочинної групи, яка шляхом фізичного насилля та погроз вимагала гроші в бізнесу.