На Тернопільщині знайшли підпільне виробництво контрафактної побутової хімії (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Києві викрило незаконне виробництво фальсифікованих товарів побутової хімії міжнародних брендів у Тернопільській області.

Як ідеться в повідомленнях БЕБ та Київської міської прокуратури, під час розслідування було встановлено, що група осіб організувала виробництво підробних товарів побутової хімії відомих іноземних компаній, а продавало фальсифіковану продукцію через інтернет-платформу.

За результатами обшуків було виявлено та вилучено три лінії з виробництва фурнітури та пластикових бутлів, в які фасувалася контрафактна продукція, обладнання для пакування в стрейч-плівку, фасувальне устаткування, полімерні діжки, 2000 літрів рідини з характерним запахом спирту. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 мільйонів гривень.

Розслідування ведеться за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання знаків для товарів та послуг) у співпраці зі співробітниками департаменту кіберполіції Нацполіції, управління карного розшуку Головного управління поліції в Тернопільській області та за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо також, шо в червні БЕБ повідомило про підозру членам організованої групи мешканців Закарпатської області, що теж виготовляли та розповсюджували фальсифіковану побутову хімію під виглядом товарів відомих світових виробників.

Крім цього, ще в березні бюро викрило трьох мешканців Чернівецької області, які виготовляли фальсифіковані товари побутової хімії, зокрема пральний порошок під виглядом порошку Ariel, на території Чернівецької та Львівської областей.

Перед цим бюро передало до суду справу проти подружжя з Закарпаття, яке самостійно виготовляло товари побутової хімії. У всіх випадках БЕБ застосувало статтю КК про незаконное використання товарних знаків.